Riapertura degli infopoint Iat sul territorio

"Per sostenere al meglio questa fase di ripartenza e dare un importante supporto al turismo di prossimità, è necessario che tutta la rete dei 46 uffici di Informazione e accoglienza turistica (Iat) venga riattivata e sia da subito operativa". A dirlo è il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti, che il 29 maggio scorso ha depositato un'interrogazione alla giunta regionale per conoscere le tempistiche di riapertura degli uffici Iat e sulla strategia di ripartenza nell’organizzazione di attività ed eventi di carattere turistico e promozionale per il territorio.

"Dall'inizio del lockdown, che ha coinvolto tutto il Paese, la scorsa settimana (per caso, il giorno dopo il deposito dell’interrogazione) hanno riaperto in tutta fretta le sedi infopoint e Iat di Aquileia, Grado, Lignano e Miramare. Delle altre sedi nulla si sa, così come da PromoturismoFvg sembra non giungere alcuna direttiva per la riapertura. Eppure gli uffici di Informazione e accoglienza turistica, che su tutto il territorio sono 46, rappresentano un presidio importante e capillare sul territorio di quello che è definito “turismo di prossimità, fatto di escursioni e conoscenza dei luoghi che hanno un pregio ambientale e storico di prim’ordine".