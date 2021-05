Riaperture e coprifuoco, nuovo confronto Stato-Regioni

Si avvicina metà maggio, periodo ipotizzato dal Governo per il primo ‘tagliando’ dell’ultimo decreto Covid. Il primo focus sarà sui numeri: la curva dei contagi, in tutta Italia, si conferma in discesa, con la gran parte delle regioni in giallo e solo Valle D’Aosta, Sardegna e Sicilia in arancione. Nei prossimi giorni si dovrebbero vedere gli eventuali effetti delle prime aperture, con la speranza che non incidano sui nuovi casi.

I parametri che hanno fin qui permesso di assegnare i colori sulla base della fascia di rischio, però, potrebbero presto cambiare. Era stato il governatore Massimiliano Fedriga, su input della Conferenza delle Regioni, a chiedere una modifica del metodo di classificazione. Nel mirino, in particolare, l’indice Rt che, fin qui, ha avuto molto peso, portando al passaggio diretto in zona arancione sopra l’1 e a quella rossa sopra l’1,25.

Sarà proprio l'aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico l'argomento al centro della Conferenza delle Regioni, convocata per questa mattina alle 9, in preparazione dell’incontro fissato con i Ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno del confronto Stato-Regioni c'è poi il coprifuoco. L'ipotesi più accreditata è quella di un suo spostamento alle 23, rinviando per il momento la sua completa cancellazione, in attesa di un consolidamento dei dati.

Fra le richieste, poi, centri commerciali aperti nel weekend, via libera alle cerimonie e impianti sportivi attivi. Argomenti che saranno al centro della cabina di regia in programma lunedì 17 maggio tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi.