Riaprire il dialogo per una Confindustria regionale

"Azzerare la situazione creata e cominciare a ragionare su quelli che possono essere i punti di incontro per la nascita di un’unica Confindustria regionale, nell’interesse degli imprenditori, per migliorare i servizi a loro dedicati, con una struttura che copra l’intero territorio regionale e si ponga come importante interlocutore propositivo per il rilancio economico. Al contrario il rischio è quello di indebolire il ruolo fondamentale che gli industriali dovrebbero avere in un tentativo di ripresa economica e nelle possibili azioni per evitare un ulteriore declino".

L’invito a riaprire il dialogo arriva da Ferruccio Saro, coordinatore regionale di Progetto Fvg per una Regione Speciale, convinto che la vicenda del presunto accordo fra Pordenone Trieste e Gorizia per la creazione di un’unica Confindustria che lascia fuori Udine, sia figlia di un processo di disgregazione sul piano sociale, politico ed economico della Regione, "sono venuti meno quegli assetti politici istituzionali e sociali formati dopo l’istituzione della Regione con l’attribuzione di ruoli specifici a Trieste, capoluogo e sede delle istituzioni regionali e Udine centro politico regionale, con un rapporto privilegiato con l’area del pordenonese che valse la costituzione della provincia stessa. Questi accordi sono saltati da anni – è l’analisi di Saro - oggi regna il massimo disordine, alimentato da competitività personali che prevalgono sulle scelte di buon senso politico".

"L’idea che Udine voglia un’egemonia su Pordenone cresciuta negli ultimi tempi è un falso problema, perché oggi Udine non è in grado di svolgere un ruolo di egemonia, né economica, né politica, si è molto indebolita e non svolge più quel ruolo di centralità che aveva in altri tempi. Tornare al passato chiaramente non è possibile, però tenendo conto della popolazione e degli insediamenti produttivi presenti, Udine deve avere un ruolo aggregante. E non è pensabile che l’area pordenonese si frapponga a ogni ipotesi di disegno unitario: polo logistico regionale unico, polo fieristico unico, sistema a rete dei centri di innovazione e oggi Confindustria".

E’ quindi al presidente di Unindustria Pordenone che si rivolge Saro, "Agrusti deve superare i personalismi e l’idea di una supremazia di Pordenone che non porta da nessuna parte se non ad aumentare i conflitti. Gli ricordo che la battaglia per la creazione della Camera di Commercio di Udine e Pordenone se non ci fosse stato l’aiuto di Udine e la ricerca di un equo compromesso, sarebbe finita con un’emarginazione del pordenonese. In quella occasione è stata data dimostrazione di lungimiranza, dialogo e ricerca di un utile compromesso, cosa che non sta avvenendo oggi. E’ auspicabile che tutte le tre Confindustria della Regione si mettano attorno a un tavolo e trovino una visione unitaria sul loro futuro, fondamentale per tentare la ripresa economica della nostra regione".