Ribaltone a Vajont, è Virgilio Barzan il nuovo sindaco

Ribaltone elettorale a Vajont. Il Tar del Fvg, dopo il riconteggio dei voti delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, ha accolto il ricorso di Virgilio Barzan, sostenuto dalla lista “Vajont Presente e Futuro”, proclamandolo sindaco, ai danni di Lavinia Corona, che si era ricandidata nelle fila di “Vajont 3 Progetto Comune”, risultando vincitrice con 421 voti contro i 418 dello sfidante.

Barzan, però, aveva da subito lamentato alcune irregolarità, soprattutto in relazione a incongruenze sulla compilazione del verbale dell’unica sezione del Comune e la contestazione di alcune schede. A fine novembre Barzan, rappresentato dagli avvocati Giulia Milo e Giulia Battistella, aveva presentato ricorso al Tar, che lo aveva accolto disponendo il riconteggio.

L’amministrazione comunale in carica si è opposta attraverso l’avvocato Maurizio Paniz. Lo spoglio è stato nuovamente effettuato ed è stato accertato un errore della commissione elettorale, nel conteggio complessivo delle schede: così l’esito ha ribaltato il risultato, assegnando 422 voti a Barzan contro i 420 di Corona.

Il Tar che oggi ha pubblicato la sentenza ha così assegnato la carica di sindaco a Virgilio Barzan, già primo cittadino per due mandati negli Anni Novanta. Cambierà anche la composizione del Consiglio, con otto seggi alla lista “Vajont Presente e Futuro” e quattro alla lista “Vajont 3 Progetto Comune”.

"La volontà popolare e le sentenze non si mettono mai in discussione", è il commento della Giunta 'uscente'. "Prendiamo atto dell'esito del ricorso al Tar, felici di aver lasciato un Comune con i conti in ordine, risorse disponibili in cassa e nessun nuovo indebitamento con mutui e banche".

"Augurando un buon lavoro all'Amministrazione che subentra, la speranza resta una: che il bene della comunità di Vajont prevalga sempre su ogni altro aspetto. Visti i tempi difficili in arrivo, non si sprechi nemmeno un euro a disposizione a bilancio in progetti d'altri tempi, ma si guardi con concretezza alle emergenze attuali, dal lavoro all'ambiente passando per la qualità del servizio da rendere all'utenza", conclude l'Amministrazione Corona.