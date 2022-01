Riccardi a Dolegna del Collio

“Una visita proficua, sicuramente un importante passo in avanti per porre alla sua attenzione alcune segnalazioni e richieste fatte dal sindaco Carlo Comis e dalla sua Giunta inerenti interventi di Protezione civile”. Lo dichiara, tramite una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), già sindaco del Comune di Dolegna del Collio, promotore dell’incontro con il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, che ha avuto sede lo scorso venerdì 24 dicembre anche presso il municipio.

“Principalmente – fa sapere Bernardis – la nostra richiesta di intervento al vicepresidente Riccardi ha riguardato dei sommovimenti franosi che interessano la viabilità comunale e gli argini del fiume Judrio. Le intense piogge del periodo invernale, ma anche le bombe d’acqua in estate, sono fenomeni da non sottovalutare e anche in quest’ottica abbiamo chiesto di prevenire, piuttosto di dover poi curare”.

“Ringrazio Riccardo Riccardi, così come il sindaco Carlo Comis, la vicesindaco Sara Moretti, il responsabile comunale della Protezione Civile Massimo Schianchi per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, un sentito ringraziamento anche all’on. Angelo Compagnon che ha voluto onorarci della sua presenza” conclude la nota di Diego Bernardis.