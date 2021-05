"Riccardi chiude la Centrale 118 in Porto Vecchio"

"Sulla Centrale unica regionale del 118, Riccardi è in perfetta continuità con la Giunta precedente, dopo averla tanto criticata". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, riferendosi "alla chiusura dell'assessore alla Salute sull'ipotesi di riorganizzare la gestione dell'emergenza sanitaria territoriale in Friuli Venezia Giulia

con l'attivazione nella sede del Porto Vecchio di Trieste di una Centrale operativa del 118".



"Nella lettera inviata alla Fials, l'assessore sostiene - continua l'esponente pentastellato - che la duplicazione della struttura farebbe lievitare i costi e non sarebbe compatibile con 'il progetto di dare unicità al sistema dell'emergenza urgenza'. Una presa di posizione decisamente diversa rispetto alle feroci critiche dello stesso Riccardi quando, dai banchi dell'Opposizione, si scagliava contro la riforma dell'emergenza urgenza targata Serracchiani-Telesca, ma anche dallo stesso programma elettorale del Centrodestra".



"Lo stesso presidente Fedriga si era apertamente schierato per lo

sdoppiamento della Centrale. Tale riorganizzazione - spiega Ussai

- sarebbe più vantaggiosa rispetto alla situazione attuale,

perché garantirebbe la funzione di backup per il 118, favorirebbe

la disponibilità e la rotazione del personale nella funzione di

centrale e di soccorso territoriale, ma anche l'attivazione dei

numeri 116 e 117 per l'assistenza primaria (come previsto dalla

Commissione europea e dal Piano dell'Emergenza Urgenza

regionale). Migliorerebbe, inoltre, l'integrazione funzionale tra

le diverse strutture che sarebbero ricomprese in Dipartimenti di

emergenza aziendali con ricadute positive soprattutto sulle

risposte alle chiamate e sull'intervento territoriale".

"In occasione dell'ultima legge di stabilità regionale è stato

trasferimento in Porto Vecchio della sede triestina del 118. Con

un nostro emendamento - conclude la nota del M5S - abbiamo

chiesto di specificare che si parla a tutti gli effetti una

Centrale operativa e non di un mero parcheggio di ambulanze con

uffici e spogliatoi annessi. Ora capiamo perché la nostra

proposta è stata bocciata. Chissà se qualcuno dalla Maggioranza

oserà alzare la voce e ricordare allo stesso presidente della

Regione le sue promesse".