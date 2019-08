Riccardi fa tappa a Mortegliano

Dalla ristrutturazione della casa di riposo, alla verifica sul rischio idrogeologico di un tratto del torrente Cormor fino alla messa in sicurezza di parti di viabilità nel Comune di Mortegliano. Sono stati questi alcuni dei temi trattati oggi in occasione dell'incontro fra il vicegovernatore Riccardo Riccardi con delega alla Protezione civile del Fvg, il sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani e l'assessore comunale al Bilancio, al Demanio e Lavori pubblici Sandro Gori.

Sulla ristrutturazione della casa di riposo-centro assistenziale Italia Rovere Bianchi, Riccardi ha sottolineato la necessità di valutarne la sostenibilità all'interno della riqualificazione regionale complessiva delle case di risposo.

"La Regione ha ben presente la necessità di riqualificazione di questa come di altre strutture, vista la crescente domanda legata all'aumento della popolazione anziana - ha indicato -; il tema va inserito tenendo conto delle risorse del Sistema sanitario regionale: questa è la grande sfida che si deve affrontare nella programmazione socio sanitaria".

I rappresentanti dell'amministrazione comunale di Mortegliano hanno illustrato la necessità di ristrutturare parte degli interni per adeguarli alla normativa oltre che parti esterne fra i quali gli infissi e la copertura dell'edificio.

Sul rischio esondazione del Cormor, Riccardi ha assicurato le opportune verifiche: "valuteremo il profilo di rischio delle tratte del torrente laddove insiste il pericolo di esondazione per la messa in sicurezza". Nello specifico si tratta di un'ansa del torrente confinante con Santa Maria di Lestizza e Mortegliano.

Soddisfazione per l'incontro è stata espressa dal sindaco che ha sottolineato, in particolare, l'auspicio per gli interventi sulla casa di riposo per migliorare le condizioni degli ospiti. Sulla parte più specificamente legata ai lavori pubblici, Riccardi ha infine assicurato il coinvolgimento dell'assessore regionale competente in materia.