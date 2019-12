Il sistema salute del Friuli Venezia Giulia è in piena evoluzione. L’obiettivo che si è dato il vice presidente con delega alla salute, Riccardo Riccardi, è quello di realizzare una riforma per ristrutturare il sistema nel senso di un’integrazione socio-sanitaria, già voluta dalla riforma Fasola e mai effettivamente realizzata. “In Friuli Venezia Giulia negli anni ’90 si era avuta un’intuizione innovativa per la gestione del sistema salute – ha spiegato Riccardi in una recente intervista -. L’integrazione socio-sanitaria, infatti, spingeva a uno sguardo ampio e aperto sulla gestione delle strutture, sui rapporti con il territorio e sulla risposta ai bisogni delle persone. Purtroppo non è stata portata a compimento. Le varie componenti del sistema, territori e ospedali in particolare, sono rimaste slegate con conseguente aumento dei costi e mancate risposte ai cittadini. E con la creazione di centri di potere che hanno drenato risorse disequilibrando il sistema. Invece adesso abbiamo riorganizzato l’intero sistema riconfigurandolo sulle identità territoriali e sulla risposta ai flussi: in una regione grande come la provincia di Brescia c’era un numero di Aziende sanitarie insostenibile, con accessi non corrispondenti all’offerta. Dal 1 gennaio 2020 le Aziende saranno tre, con una rete di ospedali configurata sul modello hub & spoke, ovvero un sistema dove gli ospedali maggiori erogano prestazioni ad elevata complessità (il trapianto di cuore per esempio) mentre quelli di rete si specializzano, evitando doppioni e rispondendo a logiche di sistema”.