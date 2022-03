Ricerca in Fvg, partnership strategica con gli Usa

"Grazie ai costanti interventi messi in campo dall'Amministrazione regionale e alla presenza di prestigiose organizzazioni scientifiche internazionali il Friuli Venezia Giulia continua ad avere un ruolo importante a livello mondiale nel campo della ricerca. In particolare stiamo puntando con convinzione sul tema della sostenibilità che va letto in modo multidisciplinare per generare quelle capacità di analisi fondamentali per il nostro sviluppo futuro".

Lo ha affermato questa mattina a Trieste l'assessore alla Ricerca, Alessia Rosolen, durante la presentazione in Regione della collaborazione tra la Fondazione internazionale Trieste (Fit) e il Dipartimento di Stato americano incentrata su un progetto dedicato all'ecologia umana e alla sostenibilità.

Nel portare i saluti del governatore Fedriga, impegnato in un urgente incontro con il Governo, l'assessore Rosolen ha sottolineato che "in questo contesto risultano determinanti le collaborazioni che siamo in grado di stringere con realtà straniere di grande spessore. Il Friuli Venezia Giulia è infatti l'unica in Italia a presentare un sistema scientifico e della ricerca riconosciuto ufficialmente, oltre che dal Miur, anche dal Ministero degli affari esteri. Si tratta di una strategia importante sulla quale da anni ci stiamo concentrando".



Nel corso della conferenza stampa, cui ha preso parte anche il console generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham, è stato ricordato che il Dipartimento di Stato americano, attraverso la missione diplomatica Usa in Italia, sosterrà questa iniziativa guidata dalla Fit denominata "Researching Sustainability, Supporting Sustainability".Il finanziamento a Fit servirà a favorire lo scambio scientifico e culturale tra gli Stati Uniti e l'Italia, coinvolgendo in particolare il Centro internazionale di fisica teorica "Abdus Salam" (Ictp), la Scuola internazionale di studi superiori avanzati (Sissa) e il Santa Fe Institute che ha sede in New Mexico."In momenti così difficili come quelli che stiamo vivendo bisogna insistere sulla forza della diplomazia scientifica e culturale. Sono questi - ha concluso Rosolen - gli unici veri spazi di azione a nostra disposizione da contrapporre a certe decisioni politiche prese su scala globale".Al termine della conferenza stampa il governatore Massimiliano Fedriga è riuscito a incontrare privatamente il console Robert Needham.