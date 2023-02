Riconoscimento ai superstiti delle vittime delle foibe

Accolto dal Governo nel corso della conversione in legge del decreto Milleproroghe alla Camera l’ordine del giorno a prima firma di Ettore Rosato (Azione - Italia Viva) che impegna a prorogare entro il prossimo anno il termine ultimo per presentare domanda di riconoscimento dell’insegna in memoria delle vittime delle foibe.

La legge che istituisce il Giorno del ricordo, infatti, consente ai superstiti delle vittime delle foibe di inoltrare istanza alla presidenza del consiglio per il rilascio di una particolare insegna. Il termine per presentare la domanda, inizialmente fissato al 2014, era stato posticipato al 2024 dal governo Renzi in ragione della complessa procedura che prevede la predisposizione di una dettagliata documentazione storica non facile da produrre. Con l’ordine del giorno si è impegnato il governo ad una ulteriore proroga in vista dello scadere di questa facoltà il prossimo anno.

“Chi conosce la tragedia delle foibe, dell’esodo e di tutti drammatici fatti del confine orientale sa bene la difficoltà, per molte famiglie, di reperire informazioni su quale sia stato il tragico destino dei loro familiari. Grazie al prezioso lavoro storico ancora in corso, veniamo a conoscenza di nuove foibe o dell’identità di alcune di queste vittime. Trovo doveroso che lo Stato non impedisca a queste famiglie di ottenere, seppur a distanza di anni, il giusto riconoscimento in memoria dei propri cari” ha detto Rosato.