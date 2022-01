Rientro in classe, nuovo vertice delle Regioni

Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per questo pomeriggio, alle 14, per approfondire il tema della gestione dei contatti e, in particolare, di quelli in ambito scolastico nell’attuale fase dell’emergenza Covid.

Il tema del rientro in classe dopo le vacanze resta, insomma, al centro dell'agenda politica. Le Regioni spingono per eliminare il distinguo tra studenti vaccinati e non e, nel contempo, per aumentare la soglia di positivi superata la quale le classi finiscono in Dad. Intanto, sono in programma nuove riunioni tecniche a palazzo Chigi in vista di quella che appare sempre più una certezza, ovvero l'estensione del Green Pass rafforzato al lavoro. Un tema piuttosto complesso, soprattutto per quanto riguarda il mondo del privato, ma che andrà inevitabilmente sciolto a breve. Per questo cresce l'attesa per il Consiglio dei ministri di mercoledì 5 gennaio, quando le ipotesi potrebbero diventare realtà, forse già da febbraio.

A preoccupare, al momento, sono i dati che riguardano i casi di positività tra i più piccoli, la fascia che per ultima ha avuto accesso al vaccino, che stenta a decollare in particolare nella classe 5-11 anni.

Mentre stanno arrivando le prime forniture di Ffp2 per le scuole, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha già bocciato l'ipotesi - sostenuta dal governatore della Campania De Luca - di far slittare il rientro in classe. Il Governo punta a tenere aperte le scuole e relegare la didattica a distanza solo alle strette necessità. Proprio per questo, a sette giorni dalla campanella, le Regioni lanciano la proposta di eliminare la distinzione - definita "discriminatoria" da più parti, prèsidi compresi - tra vaccinati e non. Nel frattempo, nulla trapela sulla possibilità - avanzata dal Commissario straordinario Figliuolo - di una massiccia campagna di test prima della ripresa delle lezioni in presenza.

Il tema del rientro in classe sarà anche al centro del confronto tra il ministro Bianchi e i sindacati.