Riflettere sul rapporto politica-tecnici

"Riflettete su quanto sta avvenendo nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, ovvero su una politica che rischia di essere governata dalle tante, troppe task force con 7-800 tecnici che sono molto spesso in contrasto fra loro. Ciò significa demandare le scelte a chi non rappresenta i cittadini, avviando di fatto un potenziale pericolo di delegittimazione". È l'invito che il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ha rivolto oggi in videoconferenza ai partecipanti di Studenti in Aula, terza edizione del progetto avviato dall'Assemblea legislativa in collaborazione con le quattro Consulte provinciali degli studenti e l'Ufficio scolastico Fvg.

L'obiettivo dell'iniziativa non è solo quello di far capire cos'è il Consiglio regionale, quali sono le sue finalità e come è strutturato l'iter di una legge, ma soprattutto quello di avvicinarli alle istituzioni regionali, coinvolgendoli e ascoltandoli per comprendere i problemi e le aspettative di una generazione in buona parte distante dalla politica. Attraverso un percorso formativo, vengono forniti ai ragazzi gli strumenti per elaborare uno o più progetti di legge su tematiche di attualità che, successivamente, andranno loro stessi a discutere in una vera e propria seduta d'Aula simulata.

Nel corso del suo intervento, Zanin ha parlato anche di "competenza che la politica ha bisogno di riacquisire in quanto dall'emergenza va colta l'opportunità di una svolta innovativa che, per la sua stessa essenza, deve poter contare sull'apporto delle attuali generazioni di ventenni e trentenni".

Altro argomento toccato dal presidente del Cr Fvg è stato il ruolo che la politica deve decidere di ricoprire, "scegliendo se essere l'ultimo vagone del treno alla rincorsa del consenso elettorale dettato dai sondaggi o, come precedentemente agli Anni Novanta, segnare la prospettiva per caratterizzarsi come locomotiva della crescita sociale. Su questi temi - ha concluso Zanin - vi invito a fornire il vostro contributo attivo, optando sull'opportunità di governare il domani o il nostro futuro".