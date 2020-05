Riflettori su Hong Kong e Via della Seta

"Quanto sta avvenendo in queste ore a Hong Kong, dove la polizia cinese sta reprimendo con la forza le proteste contro la legge a tutela dell'inno nazionale della Cina, in discussione al Parlamento locale, e quella sulla sicurezza nazionale in arrivo da Pechino, richiama a una dovuta solidarietà rispetto alle rivendicazioni degli hongkonger e, per quanto ci riguarda direttamente, a una più attenta riflessione in merito alle possibili conseguenze e ripercussioni sul territorio degli accordi legati alla Via della Seta". È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, preoccupato "per una costante repressione cinese nei confronti di chi dissente dalla politica governativa, situazione che induce a valutare con estrema attenzione i rapporti economici con la Cina, in particolare quelli per la Via della Seta che coinvolgerebbero ampiamente in primis il porto di Trieste ma, con effetto domino, anche il resto della regione".

"Abbiamo appena sperimentato durante il lockdown cosa significa essere privati di liberta per noi consolidate - sottolinea Zanin - ed ora siamo impegnati a evitare che i rivoluzionari mediatici di ieri diventino gli sceriffi della mascherina di oggi. A Hong Kong, purtroppo, la realtà è ben diversa e sono messi in discussione i diritti più fondamentali dell'uomo. Serve perciò prevenire - conclude il presidente dell'Assemblea legislativa Fvg - i possibili effetti collaterali di uno sbarco economico in forze della Cina nella nostra regione: a fronte di possibili benefici, infatti, mai vorremmo trovarci di fronte a qualsiasi tipo di rischio per le libertà che, ora più che mai, abbiamo imparato ad apprezzare respiro dopo respiro".

Sul tema interviene anche il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas che, in un'interrogazione parlamentare ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, chiede che "Il Governo faccia chiarezza sul futuro del porto di Trieste, rendendo noti una volta per tutte i contenuti esatti dell’accordo tra Autorità portuale e CCCC e indicando le ricadute in termini logistici, infrastrutturali e occupazionali".

“A oltre un anno dalla sigla dell’accordo non conosciamo ancora i dettagli dell’intesa, ma in compenso abbiamo assistito alla donazione di 10mila mascherine da parte della CCCC e alla prosecuzione dei rapporti anche in questi difficili mesi, come ha candidamente ammesso il segretario generale dell’Autorità portuale Mario Sommariva. Non vogliamo pensare che l’equazione sia diecimila mascherine a fronte di 240mila metri quadri di punto franco” commenta Dal Mas.

“Il rischio che soggetti economici cinesi fagocitino i concessionari del porto di Trieste è concreto, e rappresenta una minaccia non solo per la città ma per l’Italia e l’Europa, facilitando l’entrata sul mercato continentale di prodotti Made in China a cui sarà sufficiente un solo passaggio formale per poter trasformare l’etichetta in Made in Italy. La lunga mano di Pechino è già sul porto triestino, nello sconcertante silenzio del governo che dieci mesi fa, rispondendo a una mia interrogazione, se ne lavò le mani declinando la responsabilità sull’Autorità portuale. Autorità portuale che pare aver sempre più le sembianze di un’agenzia della CCCC”, conclude il senatore azzurro.