Riforma, arrivano nuovi enti intermedi elettivi

"La riforma degli Enti Locali in Friuli Venezia Giulia prevederà l'istituzione di enti intermedi elettivi, con amministratori votati direttamente dai cittadini: un obiettivo che la Giunta regionale ritiene prioritario per ripristinare quel sacrosanto principio, eliminato dal Pd attraverso le Uti, che assegna agli elettori il diritto di scegliere i propri rappresentanti e di revocarne la fiducia". Lo conferma l'assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, in risposta alle dichiarazioni del gruppo consiliare M5S.

"Sorprendono dunque le dichiarazioni del consigliere Capozzella - prosegue Roberti - che dopo un anno e mezzo si è accorto che stiamo semplicemente dando seguito alle promesse fatte in campagna elettorale e più volte ribadite nei primi mesi di governo regionale".

"Risulta tuttavia difficile accettare lezioni sull'attaccamento alle poltrone e sulla coerenza proprio da quel Movimento 5 Stelle che oggi a Roma celebra l'unione contronatura con il Partito Democratico di Debora Serracchiani: un'alleanza che ha, quale fine ultimo, la conservazione, contro ogni principio di buon senso e rispetto verso gli elettori, di stipendi e quote di potere, come si evince già dalla sola creazione di tre Ministeri in più rispetto all'Esecutivo precedente".

"I sindaci e i cittadini del Friuli Venezia Giulia stiano invece tranquilli sul fatto che la Lega non tradirà il loro mandato e che manterrà la parola data non solo sul fronte della riforma degli Enti locali ma anche per quanto concerne gli altri punti inseriti nel programma di governo."