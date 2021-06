Riforma del fisco, gazebo di Forza Italia

“Anche a Pordenone, come in tutto il Paese, Forza Italia oggi è in piazza per presentare la propria proposta di riforma del fisco e per una raccolta firme per sostenerla. L’IRPEF che abbiamo in mente sarà una tassa più semplice e meno esosa: no tax area fino a 12mila euro; riduzione delle aliquote, al 15% fino a 25 mila euro, al 23% fino a 65 mila euro e al 33% oltre i 65 mila euro. Per le imprese chiediamo l’abolizione totale dell’IRAP. La crisi pandemica va invece affrontata con un 2021 anno bianco fiscale, col blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre. La nostra idea è quella di un sistema fiscale amico del contribuente, semplice, progressivo e a tutela del ceto medio, su cui oggi grava gran parte del prelievo”. Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.