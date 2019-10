Riforma Sanitaria, nessun invito ai sindaci del territorio

“Leggo su Facebook che è prevista per oggi alle 15 a Udine la presentazione pubblica della tanto discussa riforma sanitaria regionale. Un testo di legge fondamentale che sembra voler ridisegnare il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Un evento presentato dall’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi e rivolto a tutti gli stakeholders, i portatori d’interesse. Nessun invito è giunto ai Sindaci del territorio. Noi, primi responsabili della salute dei cittadini nonché rappresentanti istituzionali delle comunità che ci hanno eletto, siamo stati ignorati. Chi tanto millantava il coinvolgimento dei territori per operare scelte, ora decide di chiudersi nei palazzi presentando una riforma epocale tra pochi intimi compiacenti”, così il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.



Che continua: “Recentemente Riccardi ha fatto il giro degli Ambiti socio-assistenziali per parlare dei massimi sistemi, senza però fare cenni al testo di legge che oggi verrà presentato. Durante le riunioni ci veniva detto che avrebbe ascoltato, prima di scrivere le norme.



La sanità tocca la carne viva dei cittadini e la vita quotidiana di ognuno di noi. Non può essere materia trattata nelle segrete stanze senza ascoltare i territori, dove poi i problemi vanno ad impattare duramente. Così facendo ci troveremo di fronte a scelte simili a quella di chiudere in fretta e furia il punto nascita di Palmanova e riaprire quello di Latisana, per meri scopi politici e senza tener conto dei criteri di sicurezza necessari per le persone e per coloro che ci lavorano. Mi sembra che poco sia cambiato da allora nell’atteggiamento arrogante tenuto dalla Regione nei confronti del territorio e dei cittadini”.