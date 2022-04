Rigenerazione urbana, Chions e Fiume Veneto fanno squadra

Martedì 26 aprile, a Fiume Veneto e Chions i rispettivi Consigli comunali hanno approvato una convenzione per poter presentare richiesta di un contributo ministeriale finalizzato alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ai sensi della legge n.234 del 30 dicembre 2021.

I comuni, che in forma associata presentino una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, possono avanzare la richiesta per un importo massimo di 5 milioni di euro.

La richiesta di contributo associata, denominata ‘Tra il Fiume e Il Sile: ristrutturazione edilizia di immobili e aree pubbliche per lo sviluppo dei servizi sociali e culturali’, prevede per Fiume Veneto la ristrutturazione e ampliamento con recupero della Scuola Professionale Santarossa (ex-casa anziani) per realizzare nuovi spazi a disposizione di associazioni e servizi sociali, mentre per Chions l’obiettivo è la ristrutturazione delle ex scuole di Villotta per realizzare la nuova biblioteca.

“La convenzione per la gestione associata tra Fiume Veneto e Chions – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – è la dimostrazione di come due comuni che lavorano per i propri cittadini sappiano superare i propri confini territoriali per cercare di cogliere nuove e importanti opportunità".

"In caso di esito positivo della richiesta di contributo, Fiume Veneto avrà la possibilità di ristrutturare ed adeguare una struttura storica proprio nel centro del capoluogo. Costruita negli anni ’50 con i finanziamenti dell’allora piano Marshall, ha formato per molti anni studenti all’uscita delle scuole elementari. Dopo l’estensione dell’obbligo scolastico al ciclo delle scuole medie, in una seconda fase della sua storia è stata adibita a centro residenziale per anziani, fino ai primi anni 2000. Da oltre 10 anni è parzialmente inagibile a causa di impianti non rispondenti alle norme di sicurezza e ciò ha impedito di poterla sfruttare secondo le sue potenzialità. Se la richiesta verrà accolta, l’edificio della ex scuola professionale potrà affrontare la sua terza vita sociale”.