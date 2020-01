Rilancio del Friuli: serve un deterrente politico

Sabato 11 gennaio alle 15 in piazza Antonini a Udine il Comitato per l’Autonomia e il rilancio del Friuli, il Gruppo per l’Università e i territori del Friuli, l’associazione culturale Lidris Furlanis e altre associazioni e comitati hanno organizzato una manifestazione a sostegno dell’Università di Udine, a partire dalla risoluzione dello storico nodo del sotto-finanziamento. Potrebbe essere il segnale di una nuova primavera friulanista – come quella che determinò la stessa nascita dell’ateneo - e un tentativo di aggregazione della galassia autonomista. Ma è la ‘vecchia guardia’ del Movimento Friuli, di cui pubblichiamo un intervento, che lancia alcuni avvertimenti. Non solo, si spinge oltre. È pronta a consegnare a qualche ‘giovane’ le chiavi della formazione politica, uscita di scena nel 1994.





Fa piacere che dalle nebbie della dimenticanza che durano da decenni sia emerso un ‘Gruppo per l’Università e i territori del Friuli’, e soprattutto fa piacere che questo gruppo offra all’opinione pubblica un’analisi realistica della situazione del Friuli di questi anni: meno reddito, meno lavoro, contrazione demografica, esodo dei giovani laureati (la nuova emigrazione friulana) e, dulcis in fundo, assenza di dibattito politico su questi temi.

Fa piacere, in particolare, che a indicare queste nuove piaghe del Friuli sia proprio il già onorevole, sottosegretario e ministro Giorgio Santuz che, quando il Movimento Friuli sorto nel 1966 denunciava quelle antiche (il basso reddito, la mancanza di lavoro, l’esodo dei lavoratori friulani) e si batteva per l’Università Friulana dando il suo contributo determinante per raccogliere 125.000 firme sulla proposta di legge per la sua istituzione, fosse in altre faccende occupato e, come democristiano responsabile di Governo (per un ventennio, 1972-1992) minimizzasse le denuncie del Movimento se non, addirittura, le rintuzzasse con fastidio. Non parliamo poi dell’Università Friulana, della cui istituzione, come tutti i partiti, era contrario.

Quando, anche dopo anni e anni, qualcuno si converte alla causa per cui ci si è battuti, fa sempre piacere. Peccato che siano passati molto tempo da quando era possibile lavorare insieme per evitare che le piaghe del Friuli degenerassero al punto in cui ci troviamo ora.

La mancanza di dibattito dei nostri tempi è anche il risultato dell’assenza di interlocutori, come quando il Movimento Friuli gridava in solitudine e nell’isolamento le sue denunce. Oggi qualcuno, come l’onorevole Santuz, riprende quei temi dopo che, con l’uscita del Movimento Friuli dalle istituzioni nel 1994, si è praticata una beata e sistematica azione di oblio storico che, a quanto pare, continua tuttora.

Nessuno di quei gravi problemi denunciati giustamente da Santuz e dal Gruppo di cui è portavoce potrà essere seriamente affrontato in assenza di un soggetto politico autonomista e friulanista, fortemente identitario, come lo è stato il Movimento Friuli, che sorse nel 1966 proprio per condizionare e indurre ad agire le forze politiche, i democristiani come Santuz soprattutto, che o ignoravano la questione friulana oppure ne chiacchieravano in forme vaghe o poco convinte. Non sarebbe mai stata concessa l’Università al Friuli in assenza del Movimento Friuli perché in politica nessuno concede nulla in assenza di un soggetto politico che lo pretenda e abbia la forza effettiva o potenziale per farlo. Solo a questa condizione le attuali denuncie e analisi del Gruppo per l’Università e i territori del Friuli potrebbero tradursi in atto politico efficace, sempre che siano sinceramente autonome e non funzionali al recupero di credibilità di qualche parte politica.

Se, in alternativa, ci fossero nuove ‘forze umane’ con la volontà di riesumare il Movimento Friuli col suo simbolo e soprattutto col suo programma, dando continuità della sua storia, ebbene noi, vecchi friulanisti, ci sentiremmo più tranquilli.



Marco De Agostini e Adriano Ceschia, già dirigenti del Movimento Friuli