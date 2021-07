Rimpasto di Giunta a Precenicco

“Il sostanziale cambio di buona parte delle deleghe della Giunta di Precenicco, con dimissioni e, quindi, sostituzione di un assessore, all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale del 28 luglio, con la generica dicitura comunicazioni del Sindaco è una operazione infelice che denota carente informazione e, forse, un tentativo di minimizzare quanto deciso politicamente dal Sindaco”, denuncia il Gruppo consiliare di Minoranza Lista Per Precenicco.

“Il 22 luglio ha rassegnato le dimissioni l’assessore Desi Tondella, con deleghe all'istruzione, alle politiche sociali e giovanili e alle pari opportunità. Al suo posto, è stata nominata Elisa Zanelli a cui sono stati attribuiti i referati alla cultura, all'istruzione e alle politiche sociali e giovanili. Il vicesindaco Edi Pozzetto, invece, non si occuperà più di cultura e associazionismo, materie che gli erano più consone, ma di ambiente ed energia, patrimonio e urbanistica”, continua la minoranza.

“Restano invariate le deleghe al bilancio, ai tributi, alle attività produttive e commerciali e al personale dell’assessore Carmen Graziela Scottà”, continuano i consiglieri comunali Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, Alessandra Guidolin e Lorenzo Zanet. “Prendiamo atto delle decisioni del Sindaco, che mantiene per sé tutte le altre materie, tra cui edilizia privata e lavori pubblici, e per il momento, non esprimiamo alcun giudizio sui nuovi assetti”.

“Non ci interessa esprimere valutazioni personali, ma l'operato dei componenti nuovi e riconfermati della Giunta sarà valutato nei prossimi mesi. Da subito c’è comunque perplessità e sorpresa per il passaggio fra le deleghe alla cultura e quelle all'ambiente ed energia. Abbiamo comunque ringraziato, sul piano personale, la dimissionaria Tondella, che resta consigliere e abbiamo augurato buon lavoro al nuovo assessore Elisa Zanelli”.