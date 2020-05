Rinnovare contributo locazioni per aprile e maggio

Emergenza Covid-19 e canone di locazione: per il capogruppo dei Cittadini in Consiglio regionale, Tiziano Centis, bisogna "rinnovare il contributo a fondo perduto per il pagamento degli affitti anche nei mesi di aprile e maggio, per consentire alle famiglie di resistere".



"Il provvedimento della Regione, sommandosi a quello statale, permette di coprire l'80% dell'affitto, ma solo per il mese di marzo - ricorda Centis in una nota -. Purtroppo la situazione epidemiologica ha costretto il Governo a stabilire l'obbligo di chiusura anche ad aprile e, con l'ultimo decreto, sappiamo che la piena apertura al pubblico del piccolo commercio e degli artigiani non è ancora garantita neppure per maggio. Pertanto è opportuno che la Regione rinnovi il contributo anche per altre due mensilità, per consentire loro di sopravvivere al grande sacrificio che lo Stato chiede loro di compiere restando chiusi".



"Si tratta di contributi a fondo perduto - spiega l'esponente dei civici - pari al 20 per cento delle spese sostenute e da sostenersi nel corso del 2020, relativamente al canone del mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 e C/3, fino a un massimo di 1.000 euro al mese. Sula misura regionale, che sarà liquidata entro maggio, c'è stato un risparmio rispetto alla spesa prevista di 5 milioni di euro. Considerato il risparmio ottenuto, pensiamo che la Regione possa agevolmente procedere a sostenere anche gli affitti di aprile e maggio".



"Ricordiamo che la situazione che stanno vivendo i piccoli commercianti, gli artigiani e le aziende del settore turistico e recettivo - sottolinea infine Centis - è drammatica: dobbiamo aiutarli con tutti i mezzi possibili affinché resistano allo tsunami che ci ha travolti".