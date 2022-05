Rinnovata la sezione di Fiume Veneto della Lega

Mercoledì 27 aprile si è costituita a Fiume Veneto la nuova sezione comunale della Lega per Salvini Premier: i soci militanti per acclamazione hanno eletto Fulvio Drago come Segretario politico, Roberto Viera e Bruno Canton come consiglieri del direttivo.

Il nuovo segretario, Fulvio Drago, dichiara: “Esprimo soddisfazione e ringrazio il direttivo per la fiducia che mi ha accordato. Con la costituzione della nuova sezione Lega a Fiume Veneto, continua il nostro lavoro con l’obiettivo di consolidarci come punto di riferimento per tutta la comunità di Fiume Veneto, nel rispetto delle nostre peculiarità storiche, culturali e sociali, principi che da sempre rendono la Lega grande e radicata nei territori. La buona amministrazione degli enti locali è da sempre uno dei punti di forza del partito, che guarda con priorità alla concretezza e al governo del buonsenso".

La Lega è già presente in consiglio comunale a Fiume Veneto con 5 consiglieri (Fulvio Drago, Roberto Viera, Sabrina Celante, Carlo Benito Ceolin e Federico Zoppi), due assessori (Roberto Corai e Maurizio Ramponi) e il Sindaco Jessica Canton.