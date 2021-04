Ripartenza, tavolo Fvg con eurodeputati e parlamentari

La voce di deputati, senatori ed europarlamentari del Friuli Venezia Giulia al Tavolo per la terza ripartenza. E' un confronto ai massimi livelli istituzionali quello organizzato dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che ha convocato in audizione gli eletti nella nostra regione nella seduta di venerdì 23 aprile, in programma nell'aula di piazza Oberdan a partire dalle 10.

I rappresentanti di tutte le forze politiche si collegheranno con Trieste in videoconferenza per confrontarsi sulla visione strategica del Friuli Venezia Giulia del futuro. L'obiettivo del Tavolo è infatti proprio quello di immaginare i bisogni della società post-pandemia, per capire dove indirizzare i fondi destinati alla ripartenza: non solo quelli del Recovery Plan ma anche le risorse legate alla programmazione europea dei prossimi anni e agli investimenti a livello nazionale e locale. Del Tavolo, che si è insediato formalmente il 25 marzo scorso, fanno parte di diritto i capigruppo delle forze politiche, i presidenti delle Commissioni e gli assessori Barbara Zilli e Pierpaolo Roberti in rappresentanza della Giunta.

Con un intervento nel corso della prima riunione, il governatore Massimiliano Fedriga aveva esposto alcune delle sue linee strategiche parlando di idrogeno come fonte di energia alternativa e di piattaforme logistiche da potenziare a servizio dell'area portuale di Trieste e Monfalcone. Contributi di idee sono arrivati in seguito anche dagli assessori, auditi dalle diverse commissioni consiliari permanenti nelle ultime settimane, dalle forze sindacali e direttamente dai gruppi politici.

Il presidente Zanin, che coordina i lavori del Tavolo, sta già operando una sintesi tra i temi finora emersi, fra i quali ci sono il rafforzamento del sistema logistico integrato, la necessità di far ripartire l'ascensore sociale, il turismo lento e i nuovi modelli insediativi nella società dello smart working.

Tutte queste riflessioni fanno parte di un dossier che dovrà poi sfociare in un primo documento di sintesi da proporre all'esame del Consiglio regionale.