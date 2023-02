Riqualificazione delle mura venete a Gradisca

Tra i contributi assegnati nell’ambito della cosiddetta concertazione fra la Regione e i Comuni, giunge dal Consiglio regionale la notizia dell’attribuzione al Comune di Gradisca d’Isonzo di 820.000 euro per i lavori di riqualificazione e valorizzazione delle mura venete e di alcuni ambiti annessi.

Per la domanda di contributo, inviata ad ottobre 2022, l’Amministrazione comunale aveva aggiornato un progetto già predisposto due anni fa e che ora, al terzo tentativo, è stato finalmente accolto e in parte finanziato. Questi erano i punti che avevamo individuato per lo sviluppo del progetto complessivo:

- La riqualificazione dei percorsi interni ed esterni lungo le mura con puntuali interventi di conservazione e il rinnovamento del sistema di illuminazione;

- Il parziale recupero dell’edificio dell’Ex Caserma della Guardia di Finanza come luogo di osservazione strategico sia dal punto di vista paesaggistico che storico;

- Il recupero dell’edificio dell’Ex Macello inquadrato come uno dei punti di accesso ciclabile alla città previsti dalla rete ciclistica regionale (RECIR) con la Ciclovia dell’Isonzo (FVG-5);

- La costruzione di una passerella ciclopedonale di accesso all’area che si affaccia lungo le Mura Venete superando la Roggia del Mulino.

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dei lavori ammontava complessivamente ad € 2.000.000,00 mentre il finanziamento ricevuto ora è pari come detto a 820 mila euro ed è distribuito su tre annualità: 50 mila euro nel 2023, 300 mila nel 2024 e 470 mila nel 2025. Per questo motivo sarà possibile per intanto partire con un primo lotto che vedrà una graduale realizzazione: nel 2023 sarà affidata la progettazione di un primo lotto, per poi entrare nella fase più importante e realizzativa negli anni ’24-‘25.

Può così partire un progetto molto ambizioso atto a valorizzare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di Gradisca. Per Marco Zanolla e Alessandro Pagotto - rispettivamente assessori al Turismo e ai Lavori Pubblici - è grande la soddisfazione nel veder premiato un progetto che, una volta realizzato nella sua interezza, potrebbe davvero dare una grande risposta al territorio, in termini di fruizione e accoglienza turistica. Gradisca può già ora a buona ragione vantare un ruolo da hub principale per il passaggio del turismo lento che si snoda attraverso l’Alpe Adria Trail e gli itinerari ciclabili, già finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e in fase di realizzazione a cura dell’ EDR di Gorizia. La realizzazione dei nuovi lavori, oltre a recuperare un patrimonio storico unico come le mura quattocentesche di Gradisca, andrà a completare e decisamente migliorare le infrastrutture turistiche.

Nel ringraziare quanti insieme all'esecutivo cittadino hanno creduto nel progetto, come l'assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli e il consigliere Diego Bernardis, la sindaca Linda Tomasinsig auspica che l’interesse della amministrazione regionale non venga meno e permetta, con finanziamenti successivi, di completare l’intervento.