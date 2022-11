Rischio dissesto, botta e risposta sulle Province

"Condivido le considerazioni del presidente nazionale dell'Upi: depotenziare le province ha indebolito il territorio di fronte ai fenomeni di dissesto idrogeologico; a maggior ragione averle abolite in Friuli Venezia Giulia è stato un clamoroso errore, cui stiamo ponendo rimedio". Sono parole dell'assessore del Friuli Venezia Giulia alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

"Dobbiamo aumentare le funzioni, delle province e perseguire l'obiettivo di rafforzarne gli organi e di dotarle di maggiore personale. Per questo andiamo avanti in maniera risoluta nel percorso di ricostruzione partito con gli Edr", ha rilevato l'assessore. "Il presidente dell'Upi dice cose su cui siamo d'accordo - ha concluso Roberti -, ma farà bene a spiegarle ai suoi colleghi di partito che in Friuli Venezia Giulia, con mossa ideologica, hanno azzerato le province e che a livello nazionale perseverano nell'errore di osteggiarle senza tenere conto delle reali esigenze dei territori".

"È grave la speculazione dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, sulla tragedia di Ischia per sostenere il ripristino delle Province in Friuli Venezia Giulia". Lo dice in una nota il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), replicando all'assessore Roberti. "In cinque anni - è opinione di Iacop - la Lega non ha saputo partorire un'idea moderna di enti locali e ora, per giustificare il ritorno al passato, si inventa per le Province competenze che in Fvg sono della Regione autonoma. Le ragioni per non buttare milioni in presidenti, assessori e consigli provinciali sono sempre attuali, tranne per chi vuole poltrone da spartire".

"Roberti si aggrappa a dichiarazioni del presidente nazionale dell'Upi che - spiega il consigliere dem - si riferisce a competenze tra Stato e autonomie locali delle Regioni ordinarie dimenticando che la prevenzione del rischio idrogeologico e la sistemazione ambientale e manutenzione idraulica da sempre, in Fvg, è azione della Regione con la direzione regionale dell'Ambiente e delle Foreste, in coordinamento con la Protezione civile e con i Consorzi di bonifica. A maggior ragione dopo il passaggio di competenze avvenuto dal demanio pubblico del Genio civile a quello regionale".

"Vorrei proprio sapere cosa pensano gli assessori Scoccimarro, Zannier e non ultimo Riccardi - si interroga Iacop - dell'idea di Roberti di trasferire la competenza della salvaguardia e difesa del territorio alle ipotetiche e fantomatiche nuove Province, che oggi sono ancora Enti di decentramento regionale che si occupano di edifici scolastici e strade intercomunali. Roberti cerchi pure una ragione più forte e convincente, non la troverà".