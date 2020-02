Risorse a sostegno degli albergatori in difficoltà

Emergenza Coronavirus: il consigliere regionale Franco Mattiussi (Forza Italia) promuoverà un emendamento al ddl Sviluppo impresa che conterrà una misura urgente di sostegno alle imprese che hanno subito importanti conseguenze nella situazione emergenziale, in particolare – ma non soltanto - quelle del settore turistico-alberghiero.

"L’emergenza Coronavirus – afferma Mattiussi - sta mettendo in ginocchio un intero comparto, quello turistico-alberghiero. Si rischia il tracollo. Basti pensare che, stando alle prime stime, soltanto per la sospensione precauzionale di viaggi di istruzione, settimane bianche e gite scolastiche si ipotizza un danno per la nostra regione di 30 milioni di euro, e i settori alberghiero e della ristorazione sono certamente quelli che subiscono la maggiore conseguenza sotto questo aspetto. Ma i danni non deriveranno soltanto dai mancati viaggi scolastici. Ne ho già la conferma diretta da parte di numerosi albergatori: stanno ricevendo disdette in quantità rilevante, per esempio da Veneto e Austria".

"Una situazione che non ha precedenti – sottolinea il consigliere forzista -: solleciteremo, dunque, misure di carattere finanziario di sostegno di tutte le imprese in difficoltà, pensando in particolare a quelle del settore alberghiero. Un emendamento al ddl Sviluppo Impresa prevedrà la possibilità di presentare richiesta per una moratoria di almeno 12 mesi sulle rate del Fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie), sul quale possiamo agire in quanto di competenza diretta della Regione, limitando i pagamenti ai soli interessi".