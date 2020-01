Rissa a Udine, i migranti sono un problema

"La rissa che è scoppiata la notte scorsa in via Aquileia tra due bande rivali di afgani risulta essere, da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, un regolamento di conti per la gestione e il controllo dello spaccio della droga sul nostro territorio". Lo dichiara l'Assessore alla sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani.

"Questo dimostra - prosegue Ciani - che, a dispetto delle favole dell'integrazione e dell'accoglienza che alcuni si ostinano ancora a raccontare, il problema della gestione dei migranti c'è, è urgente e richiede un'attenzione costante da parte della politica, e in primis dal governo".

"Fortunatamente, l'arrivo tempestivo delle pattuglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale ha impedito che la situazione si trasformasse in tragedia e soprattutto che venissero coinvolti passanti e cittadini udinesi".

"Un grazie, quindi, alle Forze dell'ordine e alla Polizia Locale per l'impegno con cui presidiano ogni giorno la nostra città e difendono i cittadini per bene, ma anche un appello a Roma, affinché si faccia carico di quella che è un'emergenza legata alla gravità degli episodi che si verificano, più che ai numeri di cui si tende in questi giorni a fare vanto", conclude Ciani.