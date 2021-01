Ristori Fvg, altri 21,6 milioni di euro alle imprese

Ancora un provvedimento, il terzo, per stanziare celermente ulteriori fondi (oltre 21,6 milioni di euro) a ristoro dei danni economici registrati dai settori produttivi del Friuli Venezia Giulia: è quanto si è prefissata la Giunta regionale con il disegno di legge 121. "Siamo in continuità con le misure adottate a partire dalla legge regionale 3 del 2020, contenente le prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ha spiegato l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ai componenti della II Commissione consiliare presieduta da Alberto Budai (Lega) e riunitisi in modalità telematica per l'illustrazione del ddl.

"Visto il perdurare della crisi causata dalla pandemia - ha detto ancora Bini - intendiamo adottare altre azioni di sostegno a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive che sono state introdotte per contenere la diffusione del Coronavirus, sia coloro che hanno già beneficiato dei precedenti contributi a fondo perduto, sia chi a oggi ne è rimasto escluso".

Ecco che con quattro articoli, finalità e pubblicazione incluse, la Regione si appresta dunque ad erogare 21.646.432,78 euro a quei soggetti che hanno subito una contrazione della propria attività e che saranno individuati con deliberazione della Giunta. Inoltre, per continuare a garantire la tempestività del procedimento ("è nostro intendimento essere veloci nelle erogazioni come con i due precedenti bandi", ha sottolineato l'assessore), i contributi saranno concessi sulla base dell'accredito automatico per chi ha già fatto precedente domanda e attraverso la semplice autocertificazione per i nuovi soggetti, come disposto già dalla Lr 3/2020.

Quanto alla lista degli interessati dal provvedimento, Bini ha reso noto di avere "già un architrave su cui si sta ragionando, tra cui le filiere Horeca (industria alberghiera), trasporti, viaggi, commercio e parte di quella legata a mondo della pubblicità e della promozione. Però - ha evidenziato - far quadrare la disponibilità economica con le tante categorie risulta difficile".

Replicando agli interventi di Sergio Bolzonello ed Enzo Marsilio (Pd), Bini ha anche assicurato che ci sarà un ulteriore passaggio in II Commissione affinché ai consiglieri siano resi noti i soggetti che la Giunta intende aiutare e su quella lista sia possibile fare un ragionamento collettivo, anticipatorio di quanto avverrà in Aula, dove il ddl è atteso per la sessione di inizio febbraio. Se poi Marsilio ha voluto sapere anche dello scorrimento delle graduatorie del fondo dedicato al turismo, Furio Honsell (Open Fvg) ha chiesto dei risultati dei primi due Ristori regionali.