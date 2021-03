Ristori, il Fvg sosterrà anche le attività aperte nel 2020

“Se le imprese muoiono, non avremo di che ricostruire l’Italia dopo la pandemia” ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, ospite ieri a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli. Il Presidente Fvg ha poi annunciato un nuovo provvedimento regionale. “Faremo una misura, con la limitatezza dei nostri fondi regionali, che andrà per la prima ad aiutare anche chi ha aperto un’attività nel 2020 e non può avere un differenziale sul 2019. Questa situazione – ha aggiunto il governatore riferendosi al meccanismo nazionale dei ristori - fa emergere con quanta superficialità si è trattato nell’ultimo anno tutto il mondo produttivo”.

“Faccio un esempio: io sono anche commissario per la realizzazione della terza corsia. Se esproprio un terreno, lo pago. Non possiamo chiedere un sacrificio per il bene della collettività, che in questo caso è la salute, e non dare le risorse per poter sopravvivere. Perché allora si crea una tensione sociale inaccettabile e le chiusure non sono più compensate da misure che possono far sopravvivere non solo le attività, ma anche le persone”.

“Lo scostamento di aprile – ha poi detto Fedriga - sarà fondamentale per far sì che i sostegni siano sufficienti non dico a ristorare le perdite, ma almeno a dare un sostegno perché le saracinesche ora chiuse si possano riaprire. Lungimirante è tutelare la sopravvivenza delle imprese, che poi pagheranno le tasse. Se l’alternativa è l’assistenzialismo sarà un dramma per tutto il Paese”.