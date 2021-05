"La sede della Protezione civile regionale non può diventare il luogo per un conclave politico di un partito. C'è stato, in questo caso, un ingiustificato utilizzo del potere e dispiace che a ciò si siano prestati, a quanto pare, sia il presidente del Consiglio, sia il vice presidente della Regione". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando la notizia della riunione di Forza Italia nella sede della Protezione civile regionale a Palmanova.

"Esistono confini che non devono essere valicati - prosegue Moretti - per questioni di metodo e opportunità. Non è accettabile né giustificabile che il luogo istituzionale di gestione dell'emergenza si presti a riunioni inerenti un singolo partito. Un minimo di etica e attenzione su questi temi mi sembrano doverosi".

"Presenteremo un'interrogazione per sapere se sono confermate le notizie di stampa secondo cui una riunione di partito si sarebbe tenuta nella sede della Protezione Civile di Palmanova". Lo annunciano, in una nota, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia. "È possibile che un partito, nella fattispecie Forza Italia, possa riunirsi in quegli spazi? - si chiedono i consiglieri pentastellati - Se la notizia venisse confermata, sarebbe piuttosto grave. Chiediamo quindi all'assessore Riccardi di fare chiarezza, augurandoci che possa smentire l'accaduto". "Se invece la notizia fosse vera, allora tutti i partiti sarebbero legittimati a utilizzare la sede della Protezione civile di Palmanova per riunirsi. A meno che - ironizzano gli esponenti M5S - la situazione e l'operato di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia non possano essere considerati una vera e propria calamità...".

"La riunione del gruppo consiliare a Palmanova verteva su una serie di misure del prossimo assestamento di bilancio, e alcune altre proposte di legge di futura presentazione, ed è stata organizzata nella sede della Protezione civile per consentire la partecipazione del vicepresidente Riccardo Riccardi, che era lì impegnato nel suo ufficio per le usuali attività legate all'emergenza. Una semplice questione logistica che non mi sembra meriti tutta l'attenzione riservatale da Pd e M5S". Così Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, replica alle critiche giunte dai due gruppi di Opposizione. "Abbiamo parlato - spiega ancora Nicoli - di alcune delle misure che saranno portate prossimamente in Aula, e per rendere più agevole la partecipazione del vicepresidente ci siamo incontrati nel suo ufficio di Palmanova. È stata convocata anche l'assessore Gibelli per quanto di sua competenza".

"Mi sembra - conclude il capogruppo - che si tratti di una questione banale e che in questo momento certe polemiche siano veramente ridicole perché ci sono temi ben più importanti da affrontare".