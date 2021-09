Rivarotta di Pasiano, cantieri sull'ex provinciale di 'Tremeacque'

Nei giorni scorsi, il vicesindaco di Pasiano di Pordenone, Andrea Piovesana, ha partecipato alla conferenza dei servizi per l’avvio dei lavori per il ripristino funzionale della sede stradale con mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal Piano stralcio di assetto Idrogeologico (PAI) lungo l'ex provinciale n°48 "di Tremeacque".

“L’intervento riguarda il consolidamento arginale con il rafforzamento e la messa in sicurezza del ciglio stradale per migliorare il deflusso delle acque in prossimità del centro di Rivarotta", specifica Piovesana. "Sarà realizzato con i fondi a disposizione della Protezione Civile per opere a salvaguardia idraulica della regione e con fondi statali destinati agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell’ottobre 2018”.

Rispetto all’intervento, a salvaguardia della pubblica incolumità, il progettista di Fvg Strade Spa (società che gestisce manutenzioni e nuove opere legate alla viabilità di strade statali, regionali ed ex provinciali), l’ingegnere Renzo Scramoncin, ha stilato il progetto definitivo esecutivo corredato da considerazioni di carattere idraulico che evidenziano come ci sarà un sostanziale miglioramento delle condizioni idrauliche originarie e della capacità di smaltimento del canale.