Roberti incontra i sindacati delle forze dell'ordine

L'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha incontrato a Gorizia i rappresentanti delle sigle sindacali del Silf Fvg, Armando Gallucci, del Sap, Flavio Pino, e del Conapo, Damjan Nacini. "Abbiamo avviato un percorso progettuale per implementare e migliorare il comparto della sicurezza sul territorio di Gorizia" affermano, in una nota congiunta, gli esponenti del Carroccio goriziano Diego Bernardis, Stefano Ceretta e Andrea Tomasella (Lega), che aggiungono: "Auspichiamo la creazione di una ancora più forte sinergia tra forze dell'ordine, con l'obiettivo di garantire ulteriori servizi ai cittadini, riqualificare aree degradate della Città e ottenere importanti risparmi ottimizzando le risorse già a disposizione".

"L'assessore Roberti ci ha illustrato delle innovative e importanti nuove possibilità che l'amministrazione regionale mette a disposizione dei territori per progetti e investimenti in materia di sicurezza. È chiaro - continuano gli esponenti del Carroccio - che in previsione di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 dovremo farci trovare pronti con un sistema di sicurezza adeguato alla grande sfida che si prospetta".

"Ringraziamo l'assessore Pierpaolo Roberti per la sua consueta e apprezzata disponibilità, così come i rappresentanti sindacali per essersi fatti portavoce delle istanze utili alle donne e uomini in divisa che lavorano sul territorio. Il nostro impegno - concludono Bernardis, Ceretta e Tomasella - è di continuare a sensibilizzare tutti i soggetti protagonisti, poiché la sicurezza è una priorità della nostra azione politica".