Roberti visita il Poligono di tiro di Trieste

"I corsi organizzati dalla Scuola regionale per la Polizia locale sono molto importanti. Siamo convinti che si debba continuare a investire con grande convinzione su questa realtà e in particolare sulla formazione dei suoi operatori". Lo ha affermato questa mattina a Opicina l'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, durante la visita al Poligono di tiro.

Anche per il triennio 2021-2023 la Regione ha affidato infatti alla struttura di Trieste la realizzazione dei corsi regolamentari di addestramento sul corretto maneggio dell'arma e sulla idoneità permanente al tiro.

"La Polizia locale di Trieste sarà uno degli ultimi corpi in Friuli Venezia Giulia ad avere in dotazione le armi da fuoco. Questo - ha spiegato Roberti - consentirà lo svolgimento di una serie di servizi, soprattutto nelle ore notturne, che finora le erano preclusi".

"Portare un'arma rappresenta una grande responsabilità - ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza -. Per questo è fondamentale la formazione sull'utilizzo dell'arma nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza in modo che nessuno mai possa farsi male. In particolare per gli operatori della Polizia locale, che ormai svolgono le stesse funzioni degli altri corpi dello Stato".

I corsi realizzati dagli istruttori del Poligono di Trieste vengono svolti in attuazione del programma formativo annuale della Scuola regionale per la polizia locale, sulla base delle Linee guida dell'Unione italiana tiro a segno.