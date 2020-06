Rogge, ricordi e tradizioni da valorizzare

"La nostra ricchezza sta nel nostro passato. Impariamo a valorizzarlo. Ogni luogo è la storia di una vita, che non può essere facilmente rimossa", commenta il capogruppo di SiAmo Udine Lorenzo Patti. "I luoghi dei grandi imprenditori, artisti e inventori insieme alle rogge sono luoghi di visioni, memorie e tradizioni di un Friuli dimenticato e del tempo che fu. Proponiamo diverse tipologie di percorsi con tema le rogge: urban trekking e nordic walking; cicloturistico; naturalistico ambientale; artistico (paesaggisti e pittori)".

"I percorsi dovranno essere graduati per pericoli stradali e difficoltà in modo da classificarli con simboli e colori, per bambini e anziani. Gli itinerari potrebbero essere tracciati su mappe digitali in modo da poterli diffondere tramite il web (sito internet del comune), i social media e con brochure o volantini".

"Punti di ristoro e informativi potrebbero essere i bar storici e le osterie (l'osteria ai Frati per via Bertolini, per via Gemona il caffè Caucigh, il bar Al Ponte e il bar Giangio per Piazzale Chiavris, per via Zanon la Ghiacciaia, per via Grazzano l'Allegria e i Barnabiti, per piazza primo Maggio il Ciò che c'era, per Piazzale Cella l'osteria Da Pozzo, per via Marsala l'osteria Gnagne Sese e molti altri ancora…)".

"Il percorso delle rogge si presta a essere arricchito con punti di interesse naturalistico nelle diverse aree verdi e parchi cittadini disseminati in tutti i quartieri della città; nel percorso artistico potrebbero essere individuate aree per dipingere en plen air", prosegue Patti.

"Fondamentale il coinvolgimento dei consigli di quartiere e delle associazioni ambientaliste (Lega ambiente), culturali (Fai e Club Unesco) e sportive (nordic walking e associazioni ciclistiche). Questa potrebbe essere l'occasione per i cittadini Udine di riappropriarsi della città dopo la paura della pandemia, ma anche per stimolare attività di accoglienza turistica con una ricaduta economica. Inoltre l'ambiente potrebbe essere lo strumento per interessare i giovani anche alla storia e alle tradizioni locali: un suggerimento per i centri estivi", conclude Patti.