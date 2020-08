Rojc si schiera per il no al referendum

“Ho sottoscritto convintamente la lettera del Comitato democratici per il No al referendum perché ne condivido l'ispirazione dal primo momento, ancor di più dopo gli sviluppi che riguardano la legge elettorale, e perché questa è una delle circostanze in cui il pluralismo delle idee nel nostro partito deve essere difeso come un caposaldo. Il rischio della lesione dei diritti di rappresentanza delle minoranze linguistiche in Italia è sempre presente e in generale ci sono problemi che toccano le piccole Regioni”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) spiega le ragioni della sua firma sulla lettera che il Comitato democratici per il No al referendum sul taglio dei parlamentari ha inviato al segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e alla presidente dell'Assemblea Valentina Cuppi.

I firmatari, Giovanni Lattanzi (coordinatore del Comitato), Marco Plutino (portavoce), Elisa Mariano, Donata Lenzi, Federica Roccisano, Carmine Fotia, Francesco Giacobbe, Giorgio Gori, Tommaso Nannicini, Gianni Pittella, Angela Schirò e Daniele Viotti, chiedono l'apertura di "una vera discussione in tutte le articolazioni del Partito democratico, nonché nella festa nazionale e in quelle territoriali".

Il comitato, si legge nella lettera, "ritiene opportuno che tutti gli iscritti siano a conoscenza delle motivazioni del no, che sta crescendo molto all'interno e anche tra gli elettori del Pd. Come sapete nel nostro partito il dibattito tra gli iscritti è aperto e per questo ti chiediamo la possibilità di un confronto plurale e diffuso a partire dai dibattiti nella Festa Nazionale dell'Unità e in tutte quelle territoriali, nonché dalla possibilità di avere spazi di diffusione del materiale. Ti chiediamo inoltre - scrivono i firmatari - la possibilità di diffondere a tutti i circoli e agli iscritti la nostra posizione, sulle motivazioni per il no, affinché tutti possano essere informati per una scelta chiara e ragionata sulla modifica della nostra Costituzione".