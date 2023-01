Romans aderisce alla Giornata delle vittime civili delle guerre

“Sono lieto di annunciare che il nostro Comune ha aderito, per l'1 febbraio, alle celebrazioni della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Abbiamo raccolto l’invito che ci hanno rivolto l’Associazione nazionale Comuni italiani e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra a mobilitarci, esponendo uno striscione con lo slogan #stopallebombesuicivili”, dichiara il Sindaco del Comune di Romans d'Isonzo, Michele Calligaris.

“Questa importante Giornata ha il duplice obiettivo di ricordare il sacrificio della popolazione nel corso delle Guerre e di sensibilizzare la comunità sull’impatto dei conflitti successivi e di quelli attuali sui civili in tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere la cultura della pace. Quest’anno, inoltre, la Giornata – giunta alla sua sesta edizione – sarà densa di significato, poiché coinciderà con l’80° anniversario dell’inizio dei bombardamenti sull’Italia, che per la popolazione è stato uno dei periodi più cruenti del secondo conflitto mondiale con vittime in molti Comuni. Allo stesso tempo, l’iniziativa avviene mentre è in corso un drammatico conflitto nel continente europeo, quello in Ucraina” conclude il Sindaco.

Per approfondire il tema della Giornata e più in generale delle vittime civili di guerra si rimanda al sito www.anvcg.it.