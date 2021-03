Ronchi, 63mila euro per la Polizia locale

Una somma di 63mila euro. Questa la previsione per il 2020 e che riguarda l'attività della Polizia locale di Ronchi dei Legionari. Legata alla prossima presentazione del bilancio di previsione, ma anche alla normativa che obbliga i Comuni a investire in particolari settori proprio con gli incassi delle contravvenzioni.

La fetta maggiore, 35mila euro, riguarda il miglioramento della sicurezza stradale, ma anche l'educazione stradale nelle scuole. Per il potenziamento dell'attività di controllo e accertamento delle violazioni al codice della strada, anche attraverso l'acquisto automezzi, mezzi e attrezzature sono stati previsti 10.350 euro, mentre 15mila euro serviranno per interventi nella segnaletica.

La norma stabilisce che i Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti - è il caso di Ronchi dei Legionari - diano comunicazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della determinazione della devoluzione dei proventi. Così con'è stato fatto in questi giorni.

Una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata, in misura non inferiore al 12,5% del totale a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente.

In questi giorni, poi, la Polizia locale retta dal commissario Paola Trinco ha stretto un nuovo accordo con le altre forze dell'ordine per il controllo condiviso delle telecamere sistemate sul territorio cittadino. Che, va detto, saranno potenziate con la prossima approvazione del bilancio preventivo.

Nel corso del 2020 sono state elevate 1.010 sanzioni per sosta irregolare e, ancora, 40 per violazione del codice della strada e 21 per violazioni diverse, per un totale circa di 50mila euro, cifra ridotta rispetto agli scorsi anni e ciò per la riduzione ridotta della circolazione con il lockdown dovuto al Covid.

“Nel corso del 2020 - spiega la comandante - si è proceduto alla riorganizzazione del servizio interno e dei procedimenti in base alle competenze, ma anche alla operatività esterna. Tendiamo alla modernizzazione sia per le competenze, sia per le modalità e a formazione continua è una delle cose che facciamo quotidianamente”.

171 anni fa l'autonomia comunale a Ronchi dei Legionari. Fu allora che, tra le altre cose, si organizzò una specie di guardia civica, con funzione di ordine pubblico. Fu allora, dunque, che mosse i suoi primi passi quella che, oggi, è la Polizia locale cittadina.