Ronchi al lavoro per la mobilità ciclabile

Iniziati i lavori del “biciplan”, l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari prepara il terreno per chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto.

Accanto alle numerose richieste inerenti la zona del polo intermodale, che sono state inoltrate a diversi enti durante gli anni e anche nel corso del mandato, la municipalità ronchese ha anche aderito con entusiasmo al piano della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia Con Sinloc.

Si tratta del progetto “Valorizzazione della fruibilità ciclopedonale del territorio, attraverso la messa a sistema di infrastrutture, progetti e servizi per la definizione di un modello di gestione” e, in tal senso, la Giunta ha incaricato l’ufficio urbanistica, in accordo con l’assessorato competente, di predisporre tutta la documentazione necessaria e seguire la relativa progettazione.

“Già al primo incontro – spiegano gli assessori, Alessandro Troiano ed Elena Cettul - abbiamo segnalato diverse criticità, in modo da condividerle e trovare una soluzione coordinata con gli altri territori. Nel tempo avevamo convocato un incontro con i Comuni di Staranzano e San Canzian. Ora abbiamo potuto evidenziare la posizione strategica di Ronchi dei Legionari e segnalare le criticità finalmente in modo condiviso anche da altri. Come primo passo abbiamo mandato, come richiesto entro il 13 aprile, la scheda con lo stato di fatto delle infrastrutture ed entro maggio verrà quantificata la stima del fabbisogno previsto, oltre che la mappatura delle linee di finanziamento. Conferiamo in modo tangibile il nostro impegno reale verso la mobilità sostenibile. Possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che ci stiamo preoccupando di mantenere gli impegni presi anche se siamo nel passaggio di deleghe per quanto riguarda la mobilità sostenibile per la parte dei collegamenti sovracomunali”.

A marzo è pervenuto l’invito da parte della Fondazione a partecipare al progetto con l’intento di massimizzare i benefici potenziali del Pnrr ed elaborare un masterplan per lo sviluppo di un sistema integrato di servizi cicloturistici, in sinergia con le strategie di valorizzazione del territorio e le potenziali risorse finanziarie attivabili in tale ambito.