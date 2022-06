Ronchi, appello a un uso responsabile dell'acqua

Un uso consapevole dell'acqua potabile in questo grave periodo di siccità. E' quello che raccomanda il sindaco di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto, che, attraverso il servizio ambiente, intende sensibilizzare i cittadini affinchè non disperdano le risorse idriche.

Si raccomanda, specie nelle ore diurne, di limitare l'utilizzo per innaffiare orti e giardini, per lavare gli autoveicoli o per riempire le piscine.

“La situazione è critica – ha detto il primo cittadino – e, seppure non ci siano problemi di approvvigionamento idrico, è bene che i ronchesi limitino al massimo l'utilizzo dell'acqua per quelli che non sono gli scopi necessariamente correlati al fabbisogno umano”.

Benvenuto ha anche sentito i vertici di Irisacqua con i quali ha fatto il punto della situazione in città e concordato le strategie future in caso la situazione si facesse ancora più difficile.