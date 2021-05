Ronchi approva il bilancio consuntivo 2020

La Giunta comunale di Ronchi dei Legionari dice si al bilancio consuntivo del 2020, documento che, prossimamente, passerà al vaglio del consiglio. Un bilancio che pareggia su 24.746.224 euro e che presenta un avanzo di amministrazione pari a 8.428.000 euro.

Di questi immediatamente disponibili ce ne sono 2.565.000 euro e, in larga parte, serviranno per alcuni investimenti importanti. Quelli più consistenti riguardano la realizzazione della rotatoria al posto dell'impianto semaforico tra via D'Annunzio, via dei Campi e via Manzoni, quasi 1.500.000 euro, l'efficientamento energetico del territorio comunale, 180mila euro e altre opere per la viabilità cittadina. Il fondo cassa è di 10.377.000 euro, incrementatosi a fine anno con l'arrivo del cosiddetto “fondo pandemia”.

Nell'avanzo di amministrazione, poi, trovano posto i crediti di dubbia esigibilità, pari a 1.273.000 euro, il fondo contenziosi (185.672), la parte vincolata che ammonta a 3.763.000 euro e quella destinata ad alcuni investimenti che è di 640.888 euro.

“Un bilancio sano, un bilancio che abbiamo chiuso in maniera positiva – sottolinea l'assessore alle finanze, Paola Conte – e che ci ha permesso di centrare tutti gli obiettivi politici ed amministrativi che ci eravamo prefissati”.

Tutto questo anche grazie alla puntualità delle entrate. Quelle tributarie, infatti, sono state del 100,05% rispetto a quanto era stato preventivato e quelle relative ai trasferimenti correnti addirittura del 123,5%. Le entrate derivanti alla fornitura di servizi, come trasporto scolastico, mense, rette di nido per l'infanzia e delle residenze per anziani, hanno raggiunto il 91,19% di quanto era stato previsto. Per quel che riguarda la spesa corrente l'impegno è stato pari a 11.807.000 euro, l'88,37% del previsto.

E, ancora, 3.458.000 euro sono stati spesi per il personale che, oggi come oggi, conta 87 unità e 3.040.000 euro per il settore sociale, vale a dire anziani, famiglie e persone in difficoltà economiche. Ancora una volta, poi, l'amministrazione comunale ronchese ha provveduto ad approvare il bilancio economico dell'ente, come fosse un'azienda. Esso presenta un risultato di esercizio di 2.284mila euro, uno stato patrimoniale attivo per 64.132mila euro, passivo per 22.125mila euro ed un patrimonio netto che si assesta su 42.006.000 euro.

“Possiamo certamente dire – aggiunge Conte – di aver agito in modo oculato e ciò, va detto, sopratutto grazie alla professionalità di tutti gli uffici. Abbiamo lavorato superando tutte le difficoltà e le incertezze derivanti dal continuo mutamento delle normative, anche e soprattutto dopo lo scoppio della pandemia. Ma possiamo dire di aver raggiunto tutto quello che ci eravamo prefissati”. Di recente la municipalità ronchese ha approvato il piano delle opere pubbliche. Un piano che ha un valore di quasi 12 milioni di euro e che, come detto, si riferisce ad opere pubbliche di grande importanza ed utilità, piano da concretizzare da oggi e sino al 2023. Si parta dal primo lotto per la costruzione della nuova scuola media Leonardo Da Vinci, cantiere che scatterà entro l'estate con un costo di 2 milioni e 250mila euro. Ben 160mila euro serviranno per la manutenzione delle strade, mentre la realizzazione del nuovo parcheggio di viale Garibaldi, nel rione di Vermegliano, avrà un costo di 192mila euro. Un nuovo parcheggio sorgerà anche lungo via Roma, accanto al parco Excelsior, per una spesa di 310mila euro. E, ancora, 400mila euro saranno impiegati per il primo step dedicato alla ristrutturazione dell'edificio di via Duca d'Aosta già sede della biblioteca comunale e del centro di igiene mentale, destinato ad ospitare alloggi per single.