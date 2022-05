Ronchi approva il bilancio consuntivo 2021

E' passato con i voti della maggioranza, ad eccezion fatta di Renato Chittaro e con l'astensione dei gruppi di opposizione, il rendiconto di gestione per il 2021 a Ronchi dei Legionari. Ad illustrarlo in aula l'assessore alle finanze, Paola Conte.

Nel documento si evidenzia un equilibrio complessivo di bilancio pari a 2.520.028 di euro, determinato da un equilibrio di parte corrente di 1.296.938 euro e da un equilibrio di parte in conto capitale di 1.223.090. Tale risultato positivo dimostra che è stato rispettato il pareggio del bilancio.

Il conto si chiude con un avanzo di amministrazione di 7.466.028 euro e con un fondo di cassa di 10.538.029 euro. Il conto economico si chiude con un risultato d'esercizio di euro 879.698 determinato dalla differenza tra ricavi e costi d'esercizio. La situazione patrimoniale, poi, costituita dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi evidenzia un saldo finale di 42.886.049 euro, con un incremento percentuale del 2,09%.

“I risultati positivi delle singole gestioni – ha detto Conte - stanno a dimostrare la corretta ed oculata gestione finanziaria. Questo è l'ultimo conto del bilancio di questa amministrazione e si può senz'altro affermare dall'esame degli atti che gli obiettivi politici- amministrativi fissati da questa giunta ormai in scadenza ed illustrati dal sindaco nella prima seduta di questo consiglio comunale sono stati realizzati completamente, anzi sono stati integrati”.

Dall'analisi delle entrate correnti si evince che quelle tributarie sono state accertate per 4.362.531 euro, pari al 100,04% delle previsioni assestate definitive. In tali somme sono comprese tutte le entrate per imposte e tasse riferite all'esercizio di competenza, ma anche le somme derivanti dal recupero dell'evasione tributaria che ammonta ad euro 240.600 per l'Imu. Per quanto riguarda il recupero sulla tassa per pubblicità nel 2021 è stato iniziato un percorso di condivisione con la società di gestione dell'aeroporto per la risoluzione della problematica relativa all'imposizione della pubblicità per l'impianto aeroportuale.

“Con soddisfazione voglio evidenziare, avendo personalmente seguito tale problematica – ha detto Conte - che tale percorso ha portato nei giorni scorsi alla chiusura della vertenza con un recupero di 43.295 euro versati dal Trieste Aeroport qualche giorno fa nella casse comunali.Uno degli obiettivi più volte segnalati da questa amministrazione durante questa legislatura è stato il recupero dell'evasione e ciò per fini di equità fiscale ancora maggiore in questo ultimo esercizio nel quale tanti nostri cittadini si sono trovati in condizioni di precarietà economica a causa della pandemia”. Per quanto riguarda la spesa corrente la stessa ha raggiunto un buon grado di realizzazione. Sono stati assunti impegni per 14.210.238 euro, pari al 92,46% delle previsioni definitive.