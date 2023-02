Ronchi, arrivano i fondi per il Filiput

Due finanziamenti davvero importanti. Sono quelli che la Regione ha messo a disposizione delle Amministrazioni comunali di Ronchi dei Legionari e Fogliano Redipuglia.

A favore del primo sono stati stanziati 600mila euro che serviranno per la ristrutturazione definitiva del palasport Armando Filiput.

“Ringrazio l’assessore Pierpaolo Roberti ed il consigliere Antonio Calligaris - sono le parole del sindaco di Ronchi, Mauro Benvenuto – per l’azione concreta rivolta alla città. Attraverso questo finanziamento, come da nostre linee programmatiche, procederemo all’esecuzione dei lavori necessari per l’adeguamento della struttura alla normativa vigente in materia di antincendio, ma potremo anche attuare importanti interventi edili volti al riutilizzo delle tribune da parte del pubblico”.

La progettazione esecutiva sarà affidata entro aprile, la sua approvazione entro ottobre , l’inizio lavori è previsto nel 2024 con fine dell’intervento ad ottobre.

“Nel ringraziare il responsabile dell’ufficio tecnico, ingegner Marco Portelli e tutto il suo personale – ha aggiunto Benvenuto - credo che, in questi mesi , l’impegno richiesto al servizio sia stato notevole, ma grazie all’impegno ed al senso di responsabilità del personale siamo riusciti e riusciremo a soddisfare tutte le progettazioni in divenire, non trascurando che è intenzione dell’amministrazione rafforzare la forza lavoro”.

L’intervento sarà finanziato dalla Regione in tre annualità: 100mila per il 2023, 300mila per il 2024 e 200mila per il 2025. Sarà possibile quindi rendere nuovamente fruibile al pubblico, allo sport ed agli eventi questa importante struttura.

“Questa – ha commentato il consigliere Calligaris – è la prova che lavorando in modo costruttivo e concreto, come fatto con il sindaco Benvenuto e con la visita a novembre dell’assessore Roberti in municipio, si possono portare risultati per il nostro territorio”. Per Fogliano Redipuglia i 650mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria con ampliamento e per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico della biblioteca comunale. La domanda era stata presentata producendo uno studio di fattibilità con relazione tecnica illustrativa, preventivo e quadro economico e cronoprogramma, predisposti dallo studio Capellari & associati ingegneria di Udine.

“Oltre al contributo regionale – spiega il sindaco di Fogliano Redipuglia, Cristiana Pisano - sono già stati messi a bilancio 70mila euro per la sostituzione dei serramenti di tutto l’edificio, di cui 50 derivanti da un’altra linea contributiva e di fondi propri. La biblioteca è punto di riferimento per le attività culturali e musicali con sala conferenze, sala Marizza, dotata di pianoforte per i concerti che funge anche da sala esposizioni e con una parte dedicata espressamente alla biblioteca con annessa sala ragazzi”.