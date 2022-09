Ronchi aumenta l'attenzione alle aree verdi

“Come è noto, la sensibilità verso il nostro patrimonio pubblico del verde è un argomento sempre attuale e necessario per vivere in un ambiente accogliente e pulito”. Lo afferma, a Ronchi dei Legionari, l'assessore all'ambiente, alle manutenzioni ed al decoro urbano. Alessandro Bassi, impegnato proprio a dare un volto diverso alla città. A migliorare il suo aspetto. Compito non certamente sempre facile.

“In questi due mesi - aggiunge - sia gli uffici tecnici e sia le squadre degli operai comunali, hanno sicuramente alzato l'asticella delle proprie prestazioni manutentive di parte delle aiuole, degli sfalci e della pulizia della città. Il tutto reso possibile anche dai quattro nuovi inserimenti di operai a tempo determinato inseriti nell'organico grazie ai cantieri lavoro”. Le attività, nel prossimo, immediato futuro, continueranno cercando di coprire tutte le aree e ricordando sempre la vastità del territorio comunale ronchese. Ronchi dei Legionari, oggi come oggi, dispone di 72 aree verdi e non è cosa da poco.

“Inevitabilmente dopo le tanto attese piogge, che, finalmente, sono arrivate – aggiunge Bassi - la nostra natura ha ripreso fortunatamente a ricrescere e questo non può che far piacere a tutti noi che, però, siamo chiamati a gestirla questa natura”. Non solo l'amministrazione comunale ed una delle ditte incaricate, vale a dire Citta Solidale, hanno cercato di fare di più. Accanto a loro anche le società nazionali, come Poste Italiane, che, in questo caso, hanno rimessato il grande giardino di proprietà, pertinente all'ufficio postale di via Fratelli Cervi, dimostrando in pratica la grande sensibilità al mondo green, all'ambiente e al suo decoro.

“Anche in zona industriale e in zona nord della città - sono ancora le sue parole - importanti aziende hanno rasato i propri giardini e regolato le proprie e antistanti aiuole dei loro siti e stabilimenti. Non di meno ha fatto anche la grande distribuzione, come nel caso della Despar di piazzale 8 Marzo, con i loro addetti che si sono prodigati nei confronti delle pertinenze sul retro del negozio ed hanno provveduto a ripulire immediatamente il tutto, anche riordinando il marciapiede antistante”. E proprio in questo caso appare davvero molto apprezzabile il comportamento virtuoso delle maestranze di questa società di distribuzione che, volontariamente ogni mattina, e questo non fa parte delle loro mansioni, raccolgono gli abbandoni di vuoti che i soliti maleducati lasciano per terra sul manto erboso dopo essersi dissetati.

“Questi sono segnali di grande civiltà, senso del bello e del bene comune che vanno evidenziati ed apprezzati a nome di tutti noi. Sono grato a queste persone, come sono grato a tutti coloro che, giorno dopo giorno, dimostrano il loro attaccamento al bene pubblico e vanno nella direzione opposta di quelli che, invece, non ne vogliono sentire. E anche l'amministrazione comunale – conclude l'assessore Bassi – saprà fare la sua parte”.