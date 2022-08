Ronchi, aumentano le classi con il tempo potenziato

Un'esigenza manifestata da sempre dalle famiglie viene soddisfatta. Anche quest’anno, infatti, l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari offre nuova linfa al tempo potenziato nelle scuole primarie della cittadina.

Tanto che, in futuro, le sezioni coinvolte saranno ben nove, per un totale di oltre 200 bambini. Un vero e proprio record.

Nelle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio comunale ha trovato posto un ulteriore stanziamento di 28mila euro. “La nuova Amministrazione – spiega l'assessore alle finanze, Enrico Papais - ha ritenuto non solo di proseguire questo servizio, ma di ampliarlo in considerazione della formazione di due nuove classi prime nella scuola primaria di via Cervi, permettendo all’istituto comprensivo Leonardo da Vinci d'incrementare la propria offerta formativa”.

Per quanto riguarda la parte corrente, le variazioni positive ammontano a 705.148 euro. Le maggiori entrate riguardano, in particolare, un finanziamento della Fondazione Carigo per organizzazione di eventi culturali (pari a 10mila euro), un contributo statale straordinario per maggiori spese relative alle utenze, pari a circa 52.400 euro, un trasferimento regionale per il finanziamento dei progetti cantieri di lavoro quota 2022 (40mila euro), nonché uno stanziamento per maggiori entrate per il recupero dell’imposta sulla pubblicità dell'aeroporto pari a circa 32mila euro.

La variazione di parte capitale pareggia a euro 110.000 e prevede in entrate il contributo ministeriale per l’acquisto di libri da oltre 8mila euro e l’applicazione di una quota dell’avanzo investimenti pari a 101.267 euro.

Per quanto riguarda le spese per investimenti vanno segnalati gli stanziamenti per interventi di manutenzione degli immobili e impianti comunali per euro 38.500, la manutenzione strade e marciapiedi per 10mila euro e l’incarico per l’adeguamento del piano regolatore al piano paesaggistico regionale per 32mila euro in attesa del contributo regionale.

“Questa variazione – ha aggiunto - rappresenta soltanto la prima di una serie di attenti assestamenti, volti al mantenimento degli equilibri di bilancio, in particolare per quanto riguarda la spesa corrente. Considerata la continua evoluzione degli avvenimenti di carattere internazionale che hanno comportato ripercussioni particolarmente pesanti sul fronte delle spese energetiche e delle materie prime, sicuramente saranno necessarie ulteriori adeguamenti fino all’assestamento definitivo del mese di novembre”.

Maggiori spese riguardano energia e gas finanziabili, in via del tutto straordinaria, dal fondo Covid a disposizione dell’Ente, così come consentito a seguito della conversione del D.L. n. 50/2022. Nello specifico gli aumenti riguardano il contratto in essere con il concessionario per la gestione degli impianti, 375mila euro e la copertura di ulteriori consumi di servizi a rete.