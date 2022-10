Ronchi, bando per l'abbattimento della Tari

Ancora strumenti a favore delle persone in difficoltà. Sono quelli messi in campo dall'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari che, in questi giorni, ha varato un bando per l’accesso al contributo per l'abbattimento della Tari, vale a dire la tassa sui rifiuti.

Gli utenti interessati a usufruire del contributo dovranno far pervenire entro il 30 novembre, all'ufficio servizi alla persona, l'istanza formulata su apposito modulo messo a disposizione dall’amministrazione ìnel quale saranno indicati il numero dei componenti del nucleo familiare ai fini della tariffa e la superficie dei locali e delle aree assoggettate a tariffa rifiuti.

Alla domanda dovrà essere allegato il modello Isee 2022. Il limite per avere accesso alla richiesta di contributo è fissato in 8.851.29 euro.

Per la determinazione degli scaglioni per l’attribuzione dei punteggi relativi si terrà conto del numero dei componenti, così come indicato ai fini Isee, e della superficie dei locali occupati, così come dichiarati all’atto dell’iscrizione alla Tari e riportato sulla fattura inviata da Isontina Ambiente.

Sulla base delle richieste, il servizio provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari delle contribuzioni. Lo stato di disoccupazione o di cassa integrazione del titolare della Tari (soggetto passivo) alla data di presentazione della domanda, autocertificato dal richiedente e con specifica del periodo di disoccupazione, a parità di punteggio, conferirà la precedenza, considerando anche la durata del “periodo non lavorativo” e favorendo quelli più lunghi.

“Penso che ciò evidenzi quanta attenzione l'amministrazione rivolga nel campo sociale – commenta l'assessore alle politiche sociali, Elisa Sandrigo - ciò soprattutto al fine di agire nel prossimo futuro in modo ancora più positivo a favore dei cittadini, per dare loro sempre servizi all’altezza della situazione, eventi e opere pubbliche che permettano loro di vivere sempre più intensamente la nostra città”.