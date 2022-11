Ronchi, bando per l'installazione di sistemi di sicurezza in casa

Anche l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari attiva un bando per la concessione di contributi per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni.

I fondi sono pensati per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di sistemi di sicurezza nell'abitazione, nonchè le eventuali spese professionali connesse agli interventi. Potranno presentare la domanda e accedere al contributo regionale coloro che siano residente a Ronchi dei Legionari nell'immobile oggetto dell'intervento e siano anche proprietari dello stesso.

Sono ammessi al contributo i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, i sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate. L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è stato fissato in euro 2.500, Iva inclusa, mentre non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a 500 euro, Iva inclusa.

Il contributo erogabile è pari al 60% della spesa, pertanto non potrà essere superiore a 1.500 e inferiore a 300 euro. Il contributo sarà erogato previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di fattura o documento equivalente, corredati da un documento attestante l’avvenuto pagamento entro i termini per cui è ammesso il contributo per spese ossia tra l'1 gennaio e il 31 dicembre.