Ronchi dei Legionari ambisce al titolo di città

Risale agli anni precedenti la Grande Guerra l'inno con le parole di Luciano Miniussi e musicato da Leonardo Vinci. E già allora si parlava della crescita di quella cittadina che oggi conta quasi 12mila abitanti. “No se iera che un vilagio – scrive Miniussi – ogi semo una borgata: con un poco de coragio rivaremo a la cità”.

Puntano in alto i versi dello scrittore ronchese che evidentemente guarda avanti con una lungimiranza davvero invidiabile. E ora l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari punta a ottenere il titolo di città. Un titolo che, nel Friuli Venezia Giulia, hanno soltanto 25 Comuni.

Ronchi dei Legionari è già, ormai da cinque anni, “Città che legge”, è la “Città del curling bisiac”, ma può vantare, tra le pochissime nel Friuli Venezia Giulia, dell'essere insignita, nel 1993, della medaglia d'argento al valor militare.

“E' solo un segno, un riconoscimento, è vero – sottolinea il sindaco, Livio Vecchiet – ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per ottenerlo. Gli uffici stanno preparando tutta la documentazione necessaria che sarà sottoposta al vaglio della Regione che dovrà esprimersi in tal senso”.

La data è quella del 29 aprile del 1967. Su iniziativa di un apposito comitato, appoggiato dall'allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Blasutti, venne sistemata, sulla facciata del palazzo municipale una targa per ricordare il millenario storico di Ronchi dei Legionari.

La cittadina, infatti, viene citata per la prima volta nella donazione del 967 dopo Cristo dell'imperatore Ottone I a favore del Patriarca di Aquileia, sotto la cui giurisdizione rimarrà fino al 1420.

“La nostra è una storia importante – sottolinea Vecchiet – una storia costellata da tanti fatti importanti. Ma siamo la cittadina che può vantare due ricooscimenti europei che ci sono stati assegnati nel passato per il nostro impegno nel gemellaggio con Wagna e Metlika. Siamo la sede dell'unico aeroporto regionale, centro importante anche sotto il profilo economico e culturale, contiamo numerose associazioni che operano ad alti livelli e siamo la sede, poi, di enti che hanno un'importanza sovracomunale. Insomma credo che il titolo di città ci stia tutto e lavoreremo in questa direzione”.

Ronchi, non ancora dei Legionari - lo diverrà con un Regio decreto del 2 novembre 1925 - nel 1850 diviene comune autonomo. Ma, dopo di allora, un altro riconoscimento importante. Alla fine di giugno del 1912 arrivò da Trieste l'attesa bella notizia e cioè che il 27 giugno l'Imperatore aveva deciso di elevare Ronchi a “borgata”. Quella fu un'estate di grandi avvenimenti, di omaggi, di riconoscimenti, di acclamazioni, di pergamene dipinte da miniaturisti di valore, di inni alla “borgata” scritti e musicati per l'occasione.