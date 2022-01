Ronchi dei Legionari, bilancio in pareggio

Pareggia a 21.118.558 euro, 14.563.071 per la parte corrente, il bilancio di previsione 2022 approvato dalla giunta municipale di Ronchi dei Legionari. Un bilancio tecnico, rammenta l'assessore alle finanze, Paola Conte, che passerà ora al vaglio del consiglio e che permetterà di non operare in dodicesimi, con conseguenze negative sul funzionamento dell'ente. “Abbiamo lavorato – spiega Conte – per mantenere inalterato il livello dei servizi obbligatori, penso alle scuole, al nido per l'infanzia, al trasporto scolastico o alle residenze per anziani. Ma, soprattutto, abbiamo congelato tutte le tasse e le imposte comunali. Imu, canone unico patrimoniale, addizionale Irpef, ma anche tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi o delle altre strutture comunali, saranno gli stessi che nel 2021. Al momento lo stesso vale anche per la Tari. Come sempre abbiamo agito guardando alle esigenze dei ronchesi”.



Dunque per l'Imu, ad esempio, tariffe invariate, così come anche per la Tari, anche se, al riguardo, si attendono i pronunciamenti degli enti superiori che hanno l'ultima parola sui bilanci del Comune. Come per il 2021 qui si prevede una spesa di 1.720.511 euro. Per quel che riguarda l'addizionale, poi, lo sforzo è stato davvero forte per mantenere le aliquote, mentre non la pagheranno coloro i quali hanno un reddito inferiore ai 17.500 euro.



“Per quel che riguarda le spese correnti – ha aggiunto Conte – abbiamo proceduto con enorme cautela. Siamo in scadenza di mandato e sarà la prossima amministrazione a fare delle scelte più precise. Proseguiranno come da programma, poi, anche le assunzioni di nuovo personale, un settore che ci ha visto particolarmente attivi negli ultimi due anni, primo Comune in regione ad aver accolto le direttive regionali. Un bilancio che ritengo sano e sul quale tutti gli uffici hanno lavorato in maniera encomiabile”.Sul fronte degli investimenti, poi, ci si rifà al programma delle opere pubbliche approvato nelle settimane passate dall'esecutivo Vecchiet. Un programma che ha un valore di poco superiore ai 9 milioni e 305mila euro.