Ronchi dei legionari, in pagamento la prima rata della Tari

Scadenze Tari a Ronchi dei Legionari. Il nuovo assessore alle finanze, Enrico Papais, ricorda che, da qualche giorno, sono arrivate ai contribuenti le prime rate della tassa sui rifiuti.

La prima è in scadenza il 2 agosto, mentre la seconda andrà saldata entro il 2 novembre.

“È mia premura – sono le sue parole - segnalare alla popolazione residente che, insieme ai modelli F24, pagabili come sempre sulla tesoreria, la normativa impone di allegare anche il modello PagoPA, contenente un QR Code, complementare ai primi, ma con un costo di 3,5 euro alle edicole, costo variabile online, in base al proprio contratto. Desidero evidenziare questo fatto, onde evitare ai ronchesi degli eventuali doppi pagamenti”.

Il piano economico e finanziario del 2022 per il Comune di Ronchi dei Legionari ammonta a 1.975.802 euro, importo al lordo delle detrazioni ex articolo 14 della determina Arera numero 2 del 2020. Pertanto, ammontando le detrazioni che, per la cittadina, sono di 76.657 euro, l'emissione degli avvisi Tari nei confronti dell'utenza coprirà l'importo di 1.899.144 euro.