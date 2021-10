Ronchi dei Legionari investe sulla sicurezza

Nuove telecamere. Ma anche punti luce. L'obiettivo è dichiarato: rendere sempre più sicuri e meno appetibili alle baby gang di maleducati e vandali gli impianti di base di Ronchi dei Legionari.

Diecimila euro sono stati impiegati in queste settimane, proprio per implementare l'illuminazione pubblica in tre zone particolari della cittadina. Si tratta di salita Ugo Polonio, nel rione di Vermegliano, dove è stato potenziato il sistema esistente in una zona ancora troppo buia e, in particolare, nei giardini pubblici di piazzale Risiera San Sabba, nel rione di Selz, e nell'area degli impianti di base.

Implementare i punti luce, in questi due casi, significa dar maggiore sicurezza a due zone che, spesso e volentieri, sono teatro di atti vandalici e di presenze non proprio simpatiche. E, come detto, sono ben 12 le nuove telecamere a protezione degli impianti di base. Un luogo spesso, molto spesso, frequentato, specie in ore serali, da giovani che del rispetto della cosa pubblica non sanno che cosa farne.

Gli appelli servono a ben poco. Serve maggiore controllo e così è. I nuovi occhi elettronici, di due diversi tipi, ovvero quelle fisse e quelle brandeggianti che hanno una visione totale, anche notturna, del territorio, sono stati sistemati a protezione della scuola materna di via dei Campi, spesso bivacco notturno di incontrollati bulletti, nel parcheggio antistante la scuola media Leonardo Da Vinci, vicino alla palazzina servizi, nella zona del campetto di calcio, accanto allo skate park ed anche all'ingresso degli impianti di base da piazzale Berlinguer.

Una dotazione non da poco e che, d'ora innanzi, permetterà di individuare senza problemi chi dovesse essere autore di atti di inciviltà dei quali davvero non se ne può più. L'amministrazione comunale ha deciso di rafforzare il sistema di videosorveglianza della zona con uno stanziamento di 42.700 e con l'affidamento del lavoro alla STT Servizi Telematici Telefonici di Seregno.