Ronchi dei Legionari, Massimo Di Bert in campo

Si scalda la campagna elettorale in vista del rinnovo dell’Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari. Massimo Di Bert, infatti, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per la lista civica Ronchi Nuova Era.

“Ho 45 anni e sono prima di tutto un padre famiglia: amato da una moglie che non ha mai smesso di sostenermi e da sette meravigliosi figli”, si presenta il candidato Di Bert. “Da studente lavoratore mi sono laureato in economia e attualmente sto conseguendo una seconda laurea in scienze politiche. I miei 25 anni di attività lavorativa sono stati scanditi da tre grandi esperienze: prima in Fincantieri come supervisore, poi come responsabile di produzione in un'azienda specializzata nel trattamento acque e da nove anni sono impegnato come area manager per i servizi alle imprese. Esperienze che mi hanno consentito di coordinare centinaia di collaboratori, lavorando per obiettivi, raggiunti grazie al lavoro di squadra”.

“Vedere la nostra borgata di sole ferma, immobile, passiva a eventi e opportunità fa male: lo spettacolo desolante delle serrande abbassate nelle vie principali non ci lascia indifferenti”, continua Di Bert. “Questo stato di semi-abbandono e rassegnazione deve finire. Personalmente sento e sentiamo il dovere di impegnarci per cogliere le numerose opportunità, vincere le sfide per risolvere le criticità e rilanciare definitivamente la città. Prima su tutte la possibilità di progettare un futuro diverso con i fondi del Pnrr, i contributi europei e regionali: risorse che non devono andare perse. Da mesi ci riuniamo e abbiamo creato un programma e una squadra di governo unita e competente: sono imprenditori, lavoratori, professionisti e commercianti”.

“Nei prossimi giorni presenteremo i 10 punti del nostro programma, garantendo un’azione della Giunta improntata su efficienza e capacità. Possiamo anticipare alcuni temi cardine della futura amministrazione che avranno come comune denominatore l’ascolto dei cittadini, del tessuto produttivo e di tutti quelli che vivono Ronchi dei Legionari. Fra gli obiettivi, quello di risolvere una volta per tutte la questione Casette, rilanciare la zona industriale, creare una nuova viabilità con al centro la mobilità su due ruote, attirare gli investitori privati. Abbiamo elaborato un importante progetto volto a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Lavoreremo per un comune vicino a giovani, famiglie e anziani favorendo eventi e occasioni d’incontro, rivitalizzando il centro senza dimenticare le frazioni. Va instaurato un nuovo approccio alla cultura che possa diventare fra gli elementi di traino per l’economia locale”.

“Nel simbolo abbiamo scelto un aereo di carta che spicca il volo su un prato verde: sarà proprio questo lo spirito di rilancio di una Ronchi che ha al centro e a cuore lo sviluppo di ambiente, famiglie e aeroporto. Se gli ideali che ci hanno spinto verso questa entusiasmante avventura sono condivisi, siamo aperti all’ascolto di altri cittadini o delle liste che vogliono condividere il progetto e non perdere questa opportunità. La certezza è che a Ronchi dei Legionari ci siano gli spazi per progetti ambiziosi e concreti. Non possiamo restare soffocati da interessi o tornaconto personale. Il momento è adesso: cambiare passo è un dovere di tutti i ronchesi che amano la loro città”, conclude Di Bert.